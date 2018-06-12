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Уряд дозволив створити військовий ліцей на базі колишньої школи-інтернату в Червонограді

Дарина Смеречанська

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Кабмін погодив передачу колишньої загальноосвітньої школи-інтернат у м. Червоноград з власності територіальної громади та комунальної власності до сфери управління Міністерства оборони. Власне, тут мають облаштувати військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

 

Так, будівлі та нежитлового приміщення на  вул. Івасюка, 4, у м. Червонограді Львівської області передадуть з власності територіальної громади та комунальної власності до сфери управління Міністерства оборони. Слід зазначити, що тривалий час дане майно не використовується територіальною громадою Львівської області.

«Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та Львівської обласної ради, Червоноградської міської ради щодо безоплатної передачі будівель (реєстраційні номери 660152; 20223608), що розміщені на земельних ділянках загальною площею 5,0905 гектара (кадастровий номер 4611800000:02:010:0002) та 0,093 гектара (кадастровий номер 4611800000:02:010:0003), і нежитлових приміщень загальною площею 896 кв. метрів (реєстраційні номери 3464860; 3464368) по вул. Івасюка, 4, у м. Червонограді (Львівська область) в державну власність з віднесенням їх до сфери управління зазначеного Міністерства», – мовиться у розпорядженні Кабміну № 388-р від 6 червня 2018 року.

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