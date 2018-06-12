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«Сміття – це гроші для влади, а рак – для людей». Обурені мешканці перекрили дорогу біля Миколаєва

Дарина Смеречанська

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Жителі Миколаєва перекрили трасу Київ-Чоп через з вимогою не допустити перетворити їхнє місто у «другі Грибовичі» і категорично проти завезення сміття з-поза меж Миколаївського району. Про це на  своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Миколаївської районної ради Михайло Галущак.

 

За його словами, протестувальники вимагають від міського голови Миколаєва скликати і провести тут і зараз позачергову сесію і прийняти рішення про розірвання угоди з «Екотехом».

«Ця фірма сотнями тонн щодня закопує на миколаївському сміттєзвалищі сміття у піщаний кар’єр», – написав депутат.

Також мешканці вимагають від Львівської ОДА створити комісію щодо розслідування порушення екологічного законодавства на миколаївському сміттєзвалищі.

Фото: Facebook-сторінці Михайла Галущака

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