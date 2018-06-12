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Порошенко приїде до Львова відкривати ювілейний Форум видавців

Дарина Смеречанська

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Урочисте відкриття 25 Форуму видавців у Львові відбудеться за участі Президента України Петра Порошенка. Про це повідомляють організатори.

 

Почесними гостями стануть американські письменниці Марсі Шор  та Енн Епплбом, 

Традиційно відбудеться Міжнародний літературний фестиваль, який відвідають автори з 25 країн, Міжнародний бібліофорум, Благодійна акція для людей похилого віку «Третій вік: задоволення від читання». Книжковий ярмарок де Форум об’єднає 250 видавництв з усіх областей України.

«Цього року традиційно відбудеться Ніч поезії та музики.  Запрошеними гостями стали гурт: «Karbido», які презентуватимуть нову програму  та гурт OY Sound System. Куратором ночі став Олег «Мох» Гнатів, – зазначає програмна директорка Софія Челяк.

Нагадаємо, ювілейний Форум видавців у Львові цього року проходитиме 19-23 вересня.

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