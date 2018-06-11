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Зі шкільних підручників збираються прибрати слово «батьки», замінивши його на «рідні»

Дарина Смеречанська

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Із шкільних підручників хочуть вилучити слова  «негри», «жиди», «цигани»,  а також «батьки». Про це повідомляє прес-служба МОН.

 

Як зазначається, з 2017 року антидискримінаційна експертиза шкільних підручників, які готуються до друку за державний кошт, виявила кричущі випадки дискримінації. Однак деякі питання щодо експертизи потребують пояснення, тому МОН вирішило відповісти на найпоширеніші запитання громадян та спростовувати міфи.

Експертиза виявила, що більшість дітей не можуть знайти в українських підручниках ні віддзеркалення себе, ні віддзеркалення своїх рідних, ні тих особливих обставин, в яких вони живуть. Зокрема, було знайдено та вилучено з підручників чимало недопустимих  для демократичної країни анахронізмів на кшталт висловлювань «негри», «жиди», «цигани».

Експертиза виявила, що в підручниках повністю відсутній герої, які представляють людей з інвалідністю, а особи похилого віку зображуються виключно немічними. Так, сьогодні 6% населення нашої держави – близько 2,5млн осіб – це люди з інвалідністю. Зараз у школи, в інклюзивні класи приходять діти з особливими освітніми потребами. Саме антидискримінаційна експертиза дала можливість включити в підручники людей з інвалідністю і зробити їх частиною картини світу, яку створює школа у дітей, змінити образ людей похилого віку.

«На жаль, зараз в Україні 3 мільйони дітей проживають у неповних сім’ях, а це –  майже 40%. Йдеться і про дітей, які живуть виключно з дідусями та бабусями, зі старшими братами та сестрами, з тітками та дядьками. Ця ситуація особливо загострена, бо частина дітей втратила своїх батьків внаслідок російської агресії на сході України.

Таким чином завдання в підручнику на кшталт «Разом із батьками складіть розпорядок дня вашої родини» або  «Разом із батьками обговори, де можна гратися» підкреслюють обмежені можливості майже половини українських дітей, змушують їх відчувати власну неповноцінність. Це неприпустимо. Саме тому й запропоновано замінити слово «батьки» на «рідні», – зазначають у відомстві.

З цієї ж причини висловлюються застереження до макетів підручників, де зображення підбираються виключно з повною сім’єю. Здебільшого висновок антидискримінаційної експертизи докладно пояснює причини, у зв’язку з якими до підручника висловлюються зауваження. Наприклад, один з цьогорічних висновків до підручника для 1 класів пропонує зняти питання «Як й де познайомились твої батьки?». Поруч одразу дається пояснення, що можлива дискримінація за сімейним станом, адже питання буде некоректним, якщо:

мама одна виховує дитину, зачату в результаті зґвалтування;

мама або тато уже перебувають в іншому шлюбі і не бажають говорити про біологічного батька/матір дитини;

дитина, у якої померли батьки, виховується іншими родичами, які не знають, не пам’ятають або їм важко розповідати про знайомство батьків дитини тощо.

«Ознаки дискримінації мають й ті завдання, які зображують хлопчиків/дівчат у стереотипних ролях, тим самим пропагуючи застарілі форми поведінки. Так, це можуть бути уявлення, що про дітей можуть піклуватися лише дівчата, чи що технічними професіями можуть займатися виключно хлопці», – зазначають у МОН.

Водночас наголошується, що методологія здійснення антидискримінаційної експертизи і сертифікаційна програма були розроблені на основі вітчизняних досліджень у цій галузі та міжнародних звітів UNIСEF щодо випадків дискримінації у підручниках різних країн світу.

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