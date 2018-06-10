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Визначилися переможці напівмарафону у Львові

Омелян Шевчук

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У Львові фінішував масштабний міжнародний півмарафон Lviv Half Marathon. Вже вдруге поспіль у чоловіків перемогу відсвяткував Тарас Сало (1:08:49), для якого цей старт є домашнім, у жінок в запеклій конкуренції на найвищу сходинку зійшла представниця Буковини Юлія Профіс (1:19:15), пише Gathletics.

 

Незважаючи на досить високий результат у переможців цього року рекорди траси встояли.

У змаганнях чоловіків від самого старту Тарас Сало взяв ініціативу на себе та одноосібно тримав лідерство аж до фінішу. За швидкого початку львів’янин забезпечив собі чималий відрив від суперників і, тримаючи ситуацію під контролем, впевнено захистив минулорічний титул. Інші 2 місця п’єдесталу розподілили між собою два Юрії – Грицак (1:09:27) і Вихопень (1:12:11).

На відміну від чоловіків у жіночому забігу доля перемоги та призових місць не була зрозумілою практично до самого фінішу. Зі старту лідерство в групі жінок взяла на себе досвідчена Тетяна Вернигор, але вже ближче до середини дистанції на перші позиції перемістились Юлія Профіс та Марія Гудак. Перемогу в біговій дуелі Львівського півмарафону здобула Юлія Профіс, Марія Гудак з часом 1:19:37 фінішувала другою, а чільну трійку замкнула Тетяна Вернигор 1:20:13.

У забігу на 5 км серед чоловіків переміг львів’янин Володимир Швець, який подолав дистанцію за 16:43, а серед жінок тріумфувала донеччанка Ольга Носова, яка мешкає у Львові. Вона здолала дистанцію за 20:44.

Зауважимо, що 3rd Molokiya Lviv Half Marathon став другим після Київського півмарафону з більш ніж 1000 фінішерів дистанції 21 км! Тепер очікуємо перевершення цього показника на четвертому старті Run Ukraine Running League 2018 в Одесі, 26 серпня!

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