В аварії українського літака в Польщі постраждав нардеп

Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Ряшеві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

«Сьогодні в польському Ряшеві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь», – написав він.

Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.

Як відомо, у Ряшеві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала «швидка».

УП