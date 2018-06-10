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В аварії українського літака в Польщі постраждав нардеп

Омелян Шевчук

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Внаслідок аварії легкомоторного літака в польському Ряшеві в суботу постраждав нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь. Про це повідомив у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

 

«Сьогодні в польському Ряшеві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь», – написав він.

Мосійчук повідомив, що постраждалий перебуває в лікарні.

Як відомо, у Ряшеві в суботу розбився легкомоторний літак, зареєстрований в Україні.

Повідомлялося, що всі троє осіб, які перебували на борту, постраждали. Травми однієї людини були серйозними, і її доставили до лікарні вертольотом служби порятунку. Інших двох забрала «швидка».

УП

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