G7 засудили Росію за анексію Криму і виступили за цілісність України

Лідери країн «Великої сімки» заявили про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться у спільному комюніке, опублікованому за підсмуками саміту G7 у Канаді, пише УП.

«Ми знову заявляємо про засудження незаконної анексії Криму та підтверджуємо нашу безперервну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Ми зберігаємо нашу готовність допомогти Україні в реалізації її амбіційної і необхідної програми реформ», – наголошується у документі.

«Ми нагадуємо, що продовження санкцій чітко пов’язане з тим, що Росія не продемонструвала повне виконання своїх зобов’язань у Мінських угодах та повагу суверенітету України, і ми повністю підтримуємо зусилля у рамках «нормандського формату» та ОБСЄ для вирішення конфлікту в Східній Україні.

Якщо цього вимагатимуть наші дії, ми готові ввести додаткові обмежувальні заходи, щоб збільшити ту ціну, яку платить РФ за свої дії», – заявили лідери країн G7.

Крім цього, у «Великій сімці» закликали Росію «припинити дестабілізуючі дії з підриву демократичних систем та згорнути підтримку сирійського режиму».

При цьому, у G7 погодилися «продовжувати залучати РФ до вирішення регіональних криз та глобальних викликів».

«Ми й надалі підтримуватимемо громадянське суспільство Росії та розвиватимемо міжособистісні зв’язки», – йдеться у комюніке.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами у тому, що це вона дозволила Росії анексувати Крим, і знову підтримав повернення Росії до G8.

Європейські члени «Великої сімки» переконані, що це неможливо, доки не буде вирішене українське питання, заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Фото: Los Angeles Times