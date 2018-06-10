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«Арена Львів» потребує заміни газону

Андрій Котенський

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На «Арені Львів» очікується процес зміни газону. Про це повідомив екс-директор стадіону Євген Болкун, пише Чемпіон.

 

«Треба проводити заміну газону. Нинішній вже лежить 7 років. Такі газони змінюють не рідше ніж раз на 5 років, а ми протягнули 7. Ми працюємо над цим. Гроші виділяє міністерство», – зізнався колишній директор.

Газом спроюують замінити у середині липня, проте він точно має бути готовий до вересневого поєдинку Україна – Словаччина.

«Якщо тендер буде позитивним то плануємо замінити газон в середині липня. Оскільки 15 липня у нас планується захід із залученням газону. До вересня і матчу Україна – Словаччина (8 вересня – прим.) Новий газон повинен бути введений в експлуатацію», – повідомив Болкун.

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