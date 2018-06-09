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Збитки України від російської агресії оцінили в 100 мільярдів доларів

Омелян Шевчук

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Україна втратила 98,4 мільярда доларів через окупацію Криму і війну на Донбасі. Про це йдеться в доповіді старшого наукового співробітника Eurasia Center Atlantic Council Андерса Аслунда, передає Український кризовий медіа центр.

 

«Після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн гектарів землі, які оцінюють в більш, ніж 1,8 млрд доларів. Крім цього, українські банки втратили активи, які залишилися в банківських відділеннях, – від 1,7 млрд до 1,9 млрд доларів», – йдеться в звіті.

«Також Росія конфіскувала «Крименерго», як наслідок – Україна втратила ще 1 млрд доларів», – сказав Аслунд.

Він зазначив, що через бойові дій на Сході України зруйнована велика частина інфраструктури. В результаті отриманий збиток оцінюється ще в 9,5 млрд доларів.

У звіті Eurasia Center Atlantic Council стверджується, що найпростіше і узагальнене визначення збитків, які понесла Україна, полягає в множенні частки її втраченого ВВП на чотири.

«Донбас був джерелом 10% ВВП України, Крим – 3,7%. У МВФ оцінили ВВП України в докризовий 2013 рік на рівні 179,6 млрд доларів. Таким чином, загальна вартість активів Криму і Донбасу становила 13,7% від цієї суми, помножені на чотири, або 98,4 млрд доларів», – зазначено в документі.

Доповідь Аслунда також містить списки підприємств, захоплених проросійськими бойовиками на Донбасі та Росією у Криму.

Як повідомлялося, Аслунд вважає, що українські високопосадовці не зацікавлені в боротьбі з корупцією, бо контролюють економіку і отримують від цього прибутки.

УП

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