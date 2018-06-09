Український лоукост SkyUp отримав дозволи на польоти по 55 маршрутах

Комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах. Про це повідомляє avianews.com.

Зокрема, за результатами засідання комісії 30 травня, новому українському авіаперевізнику нададуть права на польоти по внутрішніх регулярних маршрутах з Києва, Львова та Харкова до Одеси на необмежений період.

Також комісія схвалила заявки SkyUp на польоти за міжнародними регулярними маршрутами з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе, Тирани.

З Харкова до Барселони, Ларнаки, Ріміні і Бургаса.

Зі Львова до Барселони і Ларнаки, із Запоріжжя до Барселони, а також з Одеси до Барселони, Ріміні, Ларнаки.

Права будуть видані без обмеження терміну дії.

Крім того, комісія Державіаслужби рекомендувала голові відомства видати права авіакомпанії на вчинення міжнародних чартерних рейсів з Києва в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір.

З Харкова в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

Зі Львова в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Одеси в Анталію, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Чернівців в Анталію , з Вінниці в Анталію, з Херсона в Анталію, із Запоріжжя в Анталію, Шарм-ель-Шейх і Тіват, обмеживши строк дії прав 27 жовтня 2018 року.

Згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Як відомо, сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня. Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду. Наразі флот компанії складається з двох Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше експлуатувалися Malaysia Airlines.

ТОВ «Авіакомпанія «Скайап»було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.