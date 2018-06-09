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Сейм Польщі не каратиме депутата, який брехав про побиття українцем поляків

Омелян Шевчук

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Комісія з депутатської етики Сейму Польщі вирішила не карати депутата від руху Kukiz’15 Томаша Жимковського, який свідомо оприлюднив неправдиву інформацію про нібито побиття українцями поляків у Перемишлі. Про це повідомляє власний кореспондент «Укрінформу» в Варшаві.

 

Відреагувати на свідоме оприлюднення Жимковським неправдивої інформації Сейм попросили Об’єднання українців у Польщі (ОУП), а також голова та заступник голови комісії етики Данута Петрашевська та Станіслав Гусковський.

“Комісія вирішила припинити розгляд справи”, – заявили у польському Сеймі.

Під час дискусії наприкінці січня у Сеймі на тему української поправки до скандального закону про Інститут національної пам’яті Польщі депутат Жимковський, який був одним з доповідачів по цьому законопроекту, з трибуни Сейму обгрунтовував доцільність прийняття “української” поправки загрозою “бандеризму” в Польщі.

Як аргумент він розповів, що у Перемишлі влітку 2016 року український націоналіст побив польського патріота під час української релігійної ходи і зараз суд у Перемишлі розглядає цю справу. Тим часом ситуація є зовсім іншою: польський суд дійсно розглядає справу побиття під час процесії у Перемишлі, але українця польськими націоналістами.

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