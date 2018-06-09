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Родичі жертв МН17 влаштували протест під посольством Росії в Гаазі

Омелян Шевчук

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Родичі жертв пасажирського літака «Малайзійські авіалінії», збитого в липні 2014 року, провели мовчазний протест перед посольством Росії в Гаазі. Про це повідомляє УП із посиланням на ВВС.

Зазначається, що на газоні поруч з російським посольством поставили 298 білих крісел – по одному за кожну жертву.

Як відомо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака «Боїнг» рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК «Бук», доставленого з території Росії.

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