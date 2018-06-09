На Донбасі поранено п’ятеро українських військових

Упродовж минулої доби, 08 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. У зіткненні із противником поранено пятеро українських воїнів.

Інтенсивні бойові дії тривали на Луганському та Маріупільському напрямках. Російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Найбільш напружена обстановка була на Луганщині, де активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Поряд зі стрілецькою зброєю та гранатометами, окупанти під прикриттям 120 мм та 82 мм мінометів намагалися витіснити наші підрозділи зі своїх вогневих позицій та покращити своє тактичне положення. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримували рубежі, всі спроби противника просунутися в глибину нашої оборони залишалися нереалізованими. У ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників зазнали поранень.

На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне та Широкине активні бойові дії розпочалися близько 18:00. Упродовж майже двох годин противник вів вогонь з мінометів 120 калібру. У ході обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранень. Захисники Маріуполя дали гідну відсіч ворогові та примусили його зупинити провокаційні обстріли.

Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка. Контрснайперськими заходами загроза була швидко ліквідована.

Під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках було поранено ще 2 наших захисників.

За даними розвідки, упродовж 8 червня трьох окупантів знищено та 16 поранено.