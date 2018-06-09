Львівська журналістка отримала спецвідзнаку на «Коронації слова»

Львівська письменниця і казкарка, журналістка Марічка Крижанівська відзначена на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова». Її роман «Тіні» отримав спеціальну відзнаку «за найглибше та найґрунтовніше дослідження історії свого роду», пише Zaxid.net.

Диплом та грошову премію Марічка отримала у Києві під час нагородження переможців конкурсу.

Цю спеціальну відзнаку придумала засновниця та голова оргкомітету ГО «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк, а для нагородження обрала роман львівської письменниці.

«Ми запропонували оргкомітету нагородити спецвідзнакою, яка б стосувалася української культури, традицій і дослідження глибини традицій свого роду. «Тіні» Марічки відповідав номінації. Це досить якісний гарний текст. Мене дуже тішить, що це молода авторка, яка звертається до минулого української культури. Адже йдеться про «Тіні забутих предків» Параджанова. Дуже класно, що епохи української культури мають тяглість, є кіно, є митці з минулого, які цікавлять сучасних українських митців», ‒ розповіла засновниця ГО «Всесвітній день вишиванки» Леся Воронюк.

У романі розповідається про те, як в гуцульській Криворівні Сергій Параджанов знімав фільм «Тіні забутих предків». За той час режисер і вся знімальна група перейнялися глибокими гуцульськими традиціями, їхнім побутом, ставленням до життя, закохалися в Карпати. Паралельно у горах існує невидимий для людського ока світ, населений духами, і на знімальному майданчику кояться різні містичні випадки.

Марічка Крижанівська під час написання книжки відшукала у Криворівні старожилів, які знімалися у масових сценах фільму, розпитувала деталі і цікаві історії про Параджанова, дізнавалася про місцевих мольфарів. А до справжніх історій і колориту Карпат додала містичності жанру фентезі.

«То така трохи гуцульська містика, де оживає прадавня міфологія, де Сергій Параджанов знімає фільм “Тіні забутих предків”, курить люльку на вершині гори Піп Іван зі старою гуцулкою Чукутихою, “набувається” з горянами, а тим часом навколо синіють Карпати», ‒ розповідає сама авторка.