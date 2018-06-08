Як захистити дитину від опіків: поради від МОЗ

Опіки є одним із найпоширеніших видів травм – за даними ВООЗ, вони займають третє місце серед усіх видів травм мирного часу. Водночас, більшості випадків опіків можна запобігти, дотримуючись простих правил безпеки. У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли про профілактику опіків, яка допоможе вберегти здоров’я вашої дитини.

«У 2016 році Україна мала одні з найвищих показників смертності від опіків у світі, поступаючись лише десяти країнам пострадянського простору та Африки. Минулого року від опіків постраждало 7605 українських дітей. Найбільша кількість опіків зареєстрована в м. Києві, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Луганській та Сумський областях. Переважна більшість випадків (70%) – це побутові опіки», – йдеться у повідомленні МОЗ.

ЯК ЗАХИСТИТИ ДИТИНУ: ПРОФІЛАКТИКА ОПІКІВ

Профілактика опіків починається з власного прикладу батьків, пояснення небезпеки і створення алгоритму дій у небезпечних ситуаціях. Найчастіше при пожежі діти ховаються або прагнуть врятувати улюблені іграшки. Поясніть дитині, що коли починається пожежа, вона повинна тікати і голосно кричати «Пожежа!». Коли дитина осовоїть цифри і вмітиме користуватись телефоном, навчіть її викликати пожежну команду: набрати номер 101, відповісти на 5 найважливіших питань – Де горить? Хто дзвонить? Що трапилося? Які ушкодження? Скільки постраждалих? Покажіть дитині можливі шляхи порятунку і систематично тренуйте її.

Найчастіше причиною опіків є полум’я (50%), гарячі рідини і пар (30%), розпечені тверді предмети (5-10%). Зверніть увагу на потенційно небезпечні ситуації, які можуть призвести до опіків, і максимально убезпечте від них дитину. Привчіть себе щоразу вимикати праску, коли виходите з кімнати, обладнайте батареї і каміни решітками, відмовтесь від їдеї електроковдри для маленької дитини, не займайтесь самолікуванням і не практикуйте недоказову медицину – дихання над паром, гірчичники не тільки не допоможуть вилікуватись, але й можуть стати причиною опіків.

Більшість побутових опіків діти отримують у кухні і ванній – убезпечте ці місця у домі, щоби захистити свою дитину.

Профілактика опіків на кухні:

не залишайте посуд зі стравами чи напоями на краю стола;

не їжте і не пийте з дитиною на руках чи коли дитина сидить у вас на колінах;

ретельно перемішуйте та перевіряйте темпрературу їжі перед годуванням дітей;

не переносьте посуд з гарячими рідинами/їжею на місцями, де грається дитина;

не залишайте рушник біля плити;

не готуйте їжу на ближніх комфорках, відвертайте ручки від краю плити;

якщо в сковороді під час готування загорілась олія – не роздмухуйте і не заливайте водою, а погасіть полум’я, закривши сковорідку кришкою;

переконайтеся, що електродроти від водонагрівачів та чайників, сірники та запальнички є поза межами доступу дітей;

не дозволяйте маленькій дитині самостійно відкривати крани до тих пір, поки вона не буде вміти змішувати гарячу і холодну воду. Якщо у вас змішувач з одним важелем, не залишайте його у положенні “гаряча вода”.

Профілактика опіків у ванній кімнаті:

не залишайте ємності з гарячою водою на підлозі;

не заливайте у ванну тільки гарячу воду, завжди вимірюйте температуру води термометром перед купанням дитини;

якщо є можливість, встановіть на кран термостат, який обмежуватиме температуру води до 48°С;

утримуйте температуру у водонагрівачі на рівні не вище 48°С;

не дозволяйте маленькій дитині самостійно відкривати крани до тих пір, поки вона не буде вміти змішувати гарячу і холодну воду. Якщо у вас змішувач з одним важелем, не залишайте його у положенні “гаряча вода”.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ТЕРМІЧНИХ ОПІКАХ