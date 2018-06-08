Новопризначена в.о. міністра фінансів розповіла про пріоритети в роботі

Новопризначена в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала три ключові пріоритети в роботі міністерства. Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів. Першим і головним пріоритетом в.о. міністра фінансів назвала бюджетну ефективність, пише УП.

«Я планую повернутись до повноцінного запровадження середньострокового бюджетування (на три роки – ред) і сподіваюсь, що ми знайдемо підтримку в парламенті. Звичайно, це і виконання бюджету 18-року, і робота над бюджетом 19-року», – зазначила вона.

Другий пріоритет, за словами Маркарової, – це макроекономічна стабільність і зниження фіскальних ризиків.

«Це поступове зменшення нашого дефіциту – коли ми витрачаємо рівно стільки, скільки заробляємо. А також поглиблення співпраці з усіма нашими міжнародними партнерами – МВФ, Світовим банкок», – заявила Маркарова.

Ще одним пріоритетом новопризначена глава назвала підтримку економічного зростання.

«Ситуація в економіці і фінансах не погана, ситуація під контролем», – резюмувала вона.

Як повідомлялося, 7 червня подання прем’єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади підтримали 254 народні депутати.

Виконуючою обов’язки міністра фінансів назначили першу заступницю Данилюка Оксану Маркарову.