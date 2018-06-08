На Львівщині за утримання молодняка великої рогатої худоби дають фінансові дотації

У державній підтримці у галузі тваринництва передбачили підтримку для селянських господарств. Це, зокрема, спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився в господарствах фізичних осіб. Про це сьогодні, 8 червня, під час брифінгу т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко.

«Ті селянські господарства, які отримують велику рогату худобу і мають молодняк до року часу – можуть отримати за утримання поголів’я молодняку 2,5 тисячі гривень за рік утримання. При цьому у людини немає зобов’язання тримати телятко до року часу. Вона може тримати його довшиий період. Дотація буде виплачуватися певними траншами за певний період, а саме – за кожні 4 місяці», – додала Людмила Гончаренко.

Відтак, дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання із наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняка у розмірі: за досягненням віку 4 місяці – 300 гривень за голову, 8 місяців – 700 гривень, 12 місяців – 1 500 гривень. Загалом при досягненні молодняком 12 місячного віку кожен власник тварини може отримати 2500 гривень.

Фізичні особи подають документи до 1 травня, 1 вересня, 1 грудня.

Зазначимо, що копії документів подаються до сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ.

Нагадаємо, що для отримання дотації власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування наступні документи:

– копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка – витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;

– копію паспорта особи – власника тварини;

– копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

– копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.