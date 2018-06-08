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Amnesty International закликає Росію звільнити бранця Сенцова

Омелян Шевчук

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Олег Сенцов голодує вже 25 днів на знак протесту проти утримання Росією в неволі українських політв’язнів. Він сам отримав 20-річний термін ув’язнення унаслідок несправедливого та політично мотивованого судового процесу. Про це заявив генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті, у своєму Twitter.

 

«Ми (Amnesty International – ред.), підтримуємо Олега і вимагаємо його звільнення!», – написав Саліл Шетті.

Як відомо, 14 травня український кінорежисер Олег Сенцов  розпочав безстрокове голодування, закликаючи до звільнення «усіх українських політичних в’язнів» в Російській Федерації.

16 травня у листі, переданому через адвоката, Олег Сенцов оголосив, що він, «громадянин України, який був незаконно засуджений російським судом та відбуває покарання у виправній колонії в Лабитнангі, оголошує голодування на невизначений термін з 14 травня 2018 року». Він стверджує, що припинить голодування лише за умови звільнення «всіх українських політичних в’язнів», засуджених Російською Федерацією.

Сам Сенцов, був засуджений на 20 років ув’язнення в результаті несправедливого судового розгляду за політично мотивованими обвинуваченнями.

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