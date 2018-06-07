Журналісти виявили нову схему отримання контролю над землями Львова

Яскравим свідченням цьому є одна історія, якою, крім журналістів, зацікавилися вже і правоохоронці. Про це повідомляє Dyvys.info, журналісти якого виявили схему, про яку йтиметься нижче.

Землю всім охочим

У Львові, як і будь-якому іншому місті, є практика надавати мешканцям безкоштовні земельні ділянки біля їхніх будинків. Але для цього потрібно пройти кілька погоджень у мерії, а також мати право на певну землю. Загальне право на землю закріплене за кожним українцем. За словами юристів, крім заяви на відведення бажаної ділянки, необхідно додати також документи власності на будинок чи інші, наприклад, господарчі споруди.

Торік, у грудні, депутати Львівської міської ради надали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Хуторівці, 55, а також ще шістьох будинків на цій же вулиці. Ухвалу депутати прийняли попри те, що у пояснювальній записці йшлося про самовільне добудовування вказаних будинків, а мешканці, як виявилося, навіть не створили ОСББ, бо є лише власниками квартир, а не самих будівель.

21 грудня 2017 року на сесії Львівської міської ради була прийнята ухвала, згідно з якою трьом родинам, що мешкають на вулиці Хуторівка, 55 надали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0686 га для обслуговування індивідуального житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови. Справа в тому, що будинки ці знаходяться на балансі не мешканців чи міської ради, а ПрАТ «Агрокультура». Більше того, там зазначають, що цей будинок відомчий зі статусом багатоквартирного із приватизованими у ньому помешканнями. Жодного документа про зняття з балансу підприємства – немає.

Історія питання

А тепер дещо детальніше… У вересні 1995 року Фонд Держмайна провів реструктуризацію ДКП «Квіти Львова», на базі якого створили відкрите акціонерне товариство, господарське товариство та державно-комунальне підприємство.

У жовтні 1995 року Комітет управління комунальним майном Львівської обласної ради звернувся до Фонду держмайна підготувати проект договору оренди майна відділення №1 ДКП «Квіти Львова» (йдеться про створене господарське товариство на вул. Чмоли, 1) з ТзОВ «Сенполія». А в червні 1996 року на загальних зборах товариства було прийняте рішення створити на основі орендованого державного майна та майна, що належить господарському товариству, відкрите акціонерне товариство «Агрокультура», яке стало правонаступником «Сенполії». Отже, на балансі «Агрокультури» опинилися будинки на вулиці Хуторівка, 43-55, і це підтверджено низкою документів, зокрема наказом Фонду держмайна, інвентарним описом, протоколом засідання комісії з інвентаризації майна, актом оцінки майна тощо. Згодом окремі квартири у відомчих будинках були приватизовані, зокрема три квартири у будинку №55 – одна 2013 року і дві – 2005-го. Однак будинок так і залишився на балансі підприємства.

2016 року ініціативна група звернулася до Львівської міської ради щодо отримання згоди на створення вуличного комітету «Хуторівка» і дозвіл був наданий у жовтні. Сюди увійшли мешканці будинків №№ 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а та 55.

Згодом мешканці будинку №55 знову звернулися до Львівської міської ради по дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0686 для обслуговування індивідуального житлового будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови. Ухвала і була прийнята 21 грудня 2017 року.

У пояснювальній записці до ухвали зазначалося, що на земельній ділянці знаходиться житловий будинок-самобуд площею понад 188 кв м. Міжвідомча комісія Сихівської районної адміністрації рекомендує погодити самочинну добудову до «індивідуального житлового будинку» для подальшого вирішення земельного питання. Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що будинок №55 був знятий з балансу ПрАТ «Агрокультура».

Однак документи свідчать про протилежне. Згідно із відповіддю, наданою Галицькою районною адміністрацією від 25 травня нинішнього року, розпорядження від 19 лютого 2001 року (буцімто про зняття з балансу будинку) в архіві немає. А це значить, що ПрАТ «Агрокультура» залишається балансоутримувачем будівлі, натомість мешканці є лише власниками квартир у багатоквартирному відомчому житловому будинку.

Згодом з’ясувалося, що на землю навколо споруд претендують і мешканці інших, теж відомчих будинків. Зокрема з відповідними заявами до ЛМР звернулися жителі будинків №№ 43-53.

А в січні нинішнього року в ЛМР були прийняте рішення №66 «Про розроблення детального плану території району вул. Хуторівки, залізничної колії». Замовником розроблення детального плану є управління архітектури, а сплатить за це вуличний комітет «Хуторівка». Далі – громадські слухання тощо.

Зрештою, усе це призвело до того, що ПрАТ «Агрокультура» звернулося до прокуратури із заявою про спробу незаконного відведення земельної ділянки. У підприємстві наголошують, що жодних документів про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку немає. Натомість якби було створене ОСББ, то балансоутримувач у тримісячний термін мав би передати технічну документацію, документи, на підставі яких будинок було введено в експлуатацію, технічний паспорт, плани інженерних мереж тощо. Тобто нинішні спроби відведення земельних ділянок, яким активно сприяє Львівська міська рада, є незаконними. Тож зараз цим питанням займатимуться правоохоронці.

Медійники наголошують, що усі документи є у розпорядженні редакції.