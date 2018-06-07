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Завтра на «Арені Львів» зіграють жіночі футбольні збірні України й Данії

Юлія Шпак

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У п’ятницю, 8 червня 2018 року, на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) відбудеться кваліфікаційний матч чемпіонату світу-2019 між національними жіночими збірними командами України та Данії. Про це львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Зазначимо, що відповідно до регламенту турніру, до фінальної частини чемпіонату світу напряму вийдуть переможці семи відбірних груп європейської кваліфікації. Чотири кращі володарі других місць за результатами матчів із першою, третьою та четвертою командами груп зіграють у поєдинках плей-офф. Ця стадія складатиметься з двох раундів по два матчі і визначить ще одного учасника ЧС-2019.

Початок матчу о 19 год.

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