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У ведмежому притулку «Домажир» шукають волонтерів

Вероніка Рой

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У ведмежому притулку «Домажир», що у селі Жорниська Яворівського району на вулиці Ведмежий край, 1, шукають  волонтерів та волонтерок, які люблять ведмедів. Про це йдеться на сторінці притулку у Facebook.

 

Зазнається, що у суботу, 9 червня, з 11:00 до 15:00 години відбудеться волонтерська толока у притулку «Домажир».

«З собою потрібно мати гарний настрій та зручний одяг, а про каву з тістечками ми подбаємо. Також для поціновувачів відпочинку на природі знайдемо затишне місце для пікніка», – йдеться у повідомленні.

Для тих, хто хоче взяти участь у волонтерській толоці в притулку «Домажир», потрібно заповнити форму: https://goo.gl/forms/QyHKhZx87s4DfPy02.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.

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