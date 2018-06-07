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На Закарпатті п’яний садист прив’язав коня до автівки та волік його по асфальту (Фото 18+)

Юлія Шпак

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Вчора, 6 червня, у селі Чорна Тиса, що на Закарпатті, колишній помічник лісничого прив’язав коня до автомобіля УАЗу і тягнув його по селу. Про це у Facebook повідомляє спільнота «Чорнотисянський Рідний Край».

 

«Екс-працівник Лісового господарства, колишній помічник лісничого Максим’юк Василь Васильович, перебуваючи у нетверезому стані, зловив коня, який пасся на березі річки. Згодом він прив’язав його до свого автомобіля марки УАЗ (бортовий) та почав тягти невинну тварину по вулиці», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що по слідах на вулиці, невинний кінь, опираючись всіма силами перед тваринним садистом, опираючись всією тушею – розбувся з підков.

«Тільки можна уявити, з якою ненавистю він тягнув цю невинну тварину, що навіть сліди від пробуксовки коліс залишились на асфальті», – додають у спільноті.

Як повідомили 24 каналу в прес-службі закарпатського обласного главку Нацполіціі України, про цей страшний випадкок в поліцію заявив сам власник коня.

«Прибулі на місце правоохоронці прийняли заяву потерпілого, кінь якого дійсно отримав каліцтва, а також опитали свідків. Зараз вирішується питання про початок кримінального провадження за статтею КК «Жорстоке поводження з тваринами», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років», – наголосили в поліції Закарпаття.

Фото: «Чорнотисянський Рідний Край».

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