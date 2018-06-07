Два виші Львова увійшли у ТОП-10 найкращих університетів України

Львівські виші увійшли у рейтинг вишів «Топ 200 Україна» і посіли непогані позиції. Про це повідмоляє портал Оsvita.ua.

Так, НУ «Львівська політехніка» зайняв 5 місце у рейтингу, а ЛНУ імені Івана Франка – 10 місце. Також у 2018 році у першій десятці лідерів зберегли своє перебування Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (4 місце), Національний університет біоресурсів і природокористування України (6 місце), Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (7 місце), Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (8 місце), Сумський державний університет.

Протягом усіх 12 років лідерами рейтингу впевнено залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». За середньою сумою місць в національному сегменті, п’ять міжнародних університетських рейтингів надають їм рівні результати.

В цілому ж переважна більшість українських університетів покращує показники за усіма напрямами своєї діяльності. За умов зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг, вони все активніше впроваджують інноваційні підходи в навчальний процес і наукову роботу, налагоджують співпрацю з зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах ЄС.

У той же час укладачі рейтингу підкреслюють, що як і раніше, головним недоліком українських закладів вищої освіти є їх недостатня інформаційна відкритість.