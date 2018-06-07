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Австралійський зерновий гігант відкрив філію в Україні

Омелян Шевчук

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Австралійський зерновий гігант GrainCorp відкрив представництво в Україні. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані українського державного реєстру.

 

Відзначається, що нова фірма GrainCorp Ukraine Ltd була зареєстрована 14 травня 2018 року. Вона планує торгувати сільськогосподарською сировиною, зерном, насінням та кормами для тварин.

Раніше в компанії заявляли, що планують вийти на український ринок до врожаю 2018 року.

GrainCorp є одним з провідних експортерів зерна в Австралії, має глобальні офіси в Північній Америці, Великобританії, Європі, Китаї та Сінгапурі.

ЕП

 

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