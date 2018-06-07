ОСТАННІ НОВИНИ

Аваков пропонує тимчасово заборонити жителям Донбасу обирати президента

Омелян Шевчук

|

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує ввести тимчасовий мораторій на участь жителів Донбасу у виборах до Верховної Ради і президента після деокупації цих територій. Про це йдеться в стратегії відновлення цілісності України і деокупації Донбасу, яку глава МВС оприлюднив 7 червня, пише УП.

 

«Відновлюється участь громадян, які проживають на раніше окупованих територіях у виборах до центральних органів влади України, але не раніше, ніж через 3-5 років», – йдеться в одному з пунктів програми.

Аваков наголошує, що вибори можна проводити виключно на демілітаризованій території. Вони не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення і дієздатних інститутів.

Поспішне проведення виборів може сприяти посиленню і відновленню конфлікту з новою силою, підкреслює міністр.

«Найбільш адекватний часовий проміжок між припиненням вогню і проведенням виборів – 3 роки після припинення вогню. Якщо вибори проводяться раніше, ніж через 2 роки після припинення вогню у випадку молодих демократій, і менше, ніж через 1 рік – у випадку розвинених демократій, це призводить до відновлення збройного протистояння», – зазначає Аваков.

За його словами, цей час необхідний для забезпечення умови чесного і вільного волевиявлення і формування помірної місцевої сили, здатної створити противагу радикалам.

Крім того, потрібен час для повернення на раніше окуповані території біженців і вимушено переміщених осіб, оскільки не можна позбавляти їх права брати участь у виборах.

«Механізм малих кроків», який пропонує Аваков, також передбачає проведення місцевих виборів на звільнених територіях після деокупації та під наглядом миротворчої місії.

«Не важливо, хто переможе на цих виборах, принципово важливо, щоб процес йшов згідно з українським законодавством і з забезпеченням вільного волевиявлення. Навіть якщо виберуть кандидата з відверто проросійськими поглядами, в стратегічній перспективі по завершенню процесів врегулювання конфліктів це питання буде збалансоване в найближчі роки», – вважає Аваков.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...