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На Львівщині затримали двох викрадачів залізничних рейок

Юлія Шпак

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На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, причетних до викрадення залізничних  рейок. Встановлюються обставини події, відкрито кримінальне провадження. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Городоцьке відділення поліції звернувся шляховий майстер державного підприємства, котрий повідомив, що наприкінці січня з території поблизу залізничної станції «Великий Любінь» було викрадено рейки довжиною близько 12,5 м. Загальна сума заподіяних збитків – 15 000 гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки причетні 31-річний львів’янин та 37-річний житель одного із сіл району. Під час санкціонованого обшуку у них була виявлена та вилучена частина викраденого майна, а також автомобіль «Хюндай», яким воно транспортувалося.

Досудове розслідування триває.

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