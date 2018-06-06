На Львівщині затримали двох викрадачів залізничних рейок

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, причетних до викрадення залізничних рейок. Встановлюються обставини події, відкрито кримінальне провадження. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Городоцьке відділення поліції звернувся шляховий майстер державного підприємства, котрий повідомив, що наприкінці січня з території поблизу залізничної станції «Великий Любінь» було викрадено рейки довжиною близько 12,5 м. Загальна сума заподіяних збитків – 15 000 гривень.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Попередня кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки причетні 31-річний львів’янин та 37-річний житель одного із сіл району. Під час санкціонованого обшуку у них була виявлена та вилучена частина викраденого майна, а також автомобіль «Хюндай», яким воно транспортувалося.

Досудове розслідування триває.