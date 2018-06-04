Уляна Супрун розповіла, як чистити дітям зуби

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про основні правила чищення зубів і про те, як можна привчити дітей берегти свої зуби. Про це вона написала на свої сторінці у Facebook.

«Чи ви знали, що догляд за порожниною рота дитини варто починати, ще коли зуби навіть не прорізалися? Тут важливі рекомендації, що допоможуть зробити усмішку ваших дітей ще більш осяйною», – йдеться у повідомленні.

– Бактерії є завжди, навіть коли зубів ще немає

Стоматологи рекомендують навіть після годування немовля, витирати ясна звичайною серветкою змоченою кип’яченою водою, щоб запобігти розповсюдженню можливих інфекцій.

– Добре, коли любов до стоматолога стає однією з перших

Перш за все, це важливо, щоб привчати дитину до візитів до стоматологічної клініки. Завдання стоматолога на цьому етапі познайомитись з дитиною, виявити можливі шкідливі звички, які можуть вплинути на розвиток зубів (наприклад, смоктання пальця) та зрозуміти, як дихає дитина. Це допоможе надати вірні рекомендації, які допоможуть уникнути проблем з розвитком зубів.

– Перший зуб? Час придбати першу зубну щітку!

Для дітей існують спеціальні зубні щітки, що мають маленьку головку та м’яку щетину з заокругленими кінчиками. Кількість зубної пасти для дітей до 3 років має бути як рисове зернятко, а кількість фтору мінімальна. Після 3-х років кількість пасти на щітці має бути як горошинка. До речі, не всі знають, але це правило підходить і дорослим. Адже чим більше пасти, тим більшою є спокуса її виплюнути, а це заважає чистити зуби рекомендовані 2 хвилини. Правильну пасту для зубів вам допоможе підібрати ваш стоматолог.

– 4 роки? Вже можна ставати самостійним

Дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби. Однак, у дітей відповідні навички та правильні рухи, що необхідні для ефективного чищення зубів, виробляються лише ближче до досягнення ними віку 10 років. Тому до цього часу, слід допомагати їм.

– 2 хвилини або не рахується

Можна встановити спеціальний таймер або включити їхню улюблену пісню, це допоможе дітям зрозуміти скільки часу потрібно чистити зуби та поступово звикнути до цього. Покажіть дитині відео, на якому видно, як правильно чистити зуби. Намагайтеся зробити процедуру чищення зубів якомога приємнішою та веселішою, щоб запобігти розвитку негативних асоціацій або небажання чистити зуби. Проконсультуйтеся зі стоматологом, якщо вам потрібна додаткова інформація або поради.

– Техніка понад усе

Важливо від самого початку навчати дитину правильній техніці чищення. Чистити потрібно внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню зубів. Чистіть завжди в однаковому порядку, щоб дитина звикала. Щітка має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів. В такому положенні найкраще очищаються зуби та лінія ясен, де накопичується багато бактерій та залишків їжі.

– Хороший приклад чистки зубів не покаже навіть свинка Пеппа

Пам’ятайте, діти імітують дорослих, повторюють дії та поведінку своїх батьків. Тому необхідно показати дітям, що гігієна зубів та порожнини рота важлива для вас. Говоріть з дитиною про важливість здоров’я зубів. Дитина, яка розуміє, що постійні зуби повинні служити їй все життя, буде належним чином за ними доглядати.