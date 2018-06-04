У Львові палац спорту «Україна» зібрав більше тисячі гостей на грандіозному святі

У День захисту дітей у палаці спорту «Україна», що у Львові на вул. Мельника, 18, відбулося грандіозне свято, яке відвідали більше тисячі львів’ян. Вхід на захід, участь у розвагах та частування були безкоштовними.

«Щасливий день у колі друзів» у палаці спорту тривав із 11:00 до 15:00 год. Протягом цього часу діти мали нагоду покататися на гіроскутерах, пострибати на батутах, пройти майстер-клас із виготовлення солодощів та погратися з казковими героями.

Запальний настрій заходу, який організувала адміністрація палацу спорту «Україна», створили гурт «Пелікан», виконавці бойового гопака, співачка Dana M, DJ, гурт «La Vivo» та «Майстерня марципанів». Ведучим свята був дует «ВлаТар» зі своїм яскравим Дзідзьо-шоу. А драйвом малечу заряджали спортивні змагання, квести, паперове та бульбашкове шоу, численні атракціони.

Також під час святкувань гостям представили проект оновленого Палацу спорту «Україна». Кожен охочий міг побачити, як виглядатиме реконструйований сучасний центр здорового дозвілля.

«Першочергово реконструкція палацу спорту «Україна» – це нагода зацікавити спортом якомога більше дітей і молоді, залучити до нього, витягнувши їх з-за комп’ютерів і планшетів. Наше майбутнє – за дітьми, і ми повинні докладати максимум зусиль, щоб вони зростали здоровими та сильними. Саме тому сьогодні, у День захисту дітей, ми презентуємо макет сучасного поліфункціонального закладу, де своє дозвілля можна буде проводити з користю, займатися різними видами спорту та розвиватися», – розповів заступник директора палацу спорту «Україна» Тарас Ящишен.

Однією з родзинок проекту реконструкції палацу спорту є зведення закритих тенісних кортів, завдяки яким спортсмени зможуть тренуватися не лише у теплу пору, як це відбувалось дотепер, а й протягом усього року.

Згідно з проектом, нинішню споруду палацу планують модернізувати та облаштувати у ній спортивний і дитячий басейни, спа-центр, окремі зали для занять баскетболом, футболом та групових тренувань. Також тут діятимуть гуртки зі спортивних та бальних танців, заклади дошкільного розвитку дитини: класи «Монтессорі», малювання, шахи, заняття з дизайну. У межах реконструкції також збираються створити окрему зону коворкінгу, де можна було б проводити різні лекції та майстер-класи.

Зміни чекатимуть і на територію довкола палацу спорту: тут проведуть благоустрій, облаштують громадські простори й зони відпочинку, а також висадять зелені насадження. Для того, щоб площу перед оновленим спорткомплексом не заблоковували автівками, в проекті реконструкції передбачили будівництво підземного паркінгу.

Саму реконструкцію палацу спорту «Україна» планують розпочати вже у другій половині року, а завершити всі роботи – до 2020 року.