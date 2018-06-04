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Сьогодні на Личакові ховатимуть львів'янина, що загинув на Донбасі

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 4 червня, на Личаківському кладовищі ховатимуть 47-річного Юрія Дованика, який загинув на Донбасі. Про це у Facebook повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

 

10:30 год. — похоронна процесія виїде з моргу на вул. Пекарській, 52.

11:00 год. — чин похорону у Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

11:45 год. — виїзд на Личаківське кладовище.

12:00 год. — чин погребення на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань №76).

Юрій Довганик був водієм-стрільцем взводу снайперів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Чоловік помер від важких травм у військовому госпіталі Дніпра, у нього залишилися дружина та донька.

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