Сергій Бабак: «Центр Львова рано чи пізно стане доступним тільки для комунального транспорту»

Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак про надання закриття центру Львова для приватного транспорту:

«Крок за кроком, такими проектами, як пішохідна зона на вулиці Дорошенка, ми будемо покращувати систему транспорту. Перевага і пріоритет має надаватись громадському транспорту.

Треба розуміти, що за однаковий період часу в машинах проїжджає 8 тисяч осіб, а в громадську транспорті – біля 30 тисяч. Тому центр рано чи пізно стане доступним тільки для комунального транспорту. Іншого виходу немає.

Ви всі знаєте, як працює транспорт у центральних містах Європи: там центр відкритий тільки для громадського транспорту і пішоходів. Ніхто в Європі через центр міста не їздить на власних авто, окрім якихось службових машин. Тому ми так само будемо реалізовувати цей європейських підхід. Якщо хтось хоче в центр міста, то треба їхати комунальним транспортом».

Фото: galinfo.com.ua