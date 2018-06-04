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Львівська гімнастка Христина Погранична виборола три медалі на чемпіонаті Європи

Вероніка Рой

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Вчора, 3 червня, в іспанській Гвадалахарі завершилися змагання на чемпіонаті Європи 2018 року.  Львівська гімнастка Христина Погранична здобула три медалі: дві срібні та одну бронзову. Про це повідомляє Федерація гімнастики України.

 

«Україну у всіх фіналах серед юніорок представила лідер юніорської збірної Христина Погранична. Юна грація гідно представила нашу країну, завоювавши два срібла з м’ячем і стрічкою і бронзу – з обручем. На жаль, невелика втрата в фіналі з булавами не дозволила гімнастці взяти ще одну медаль і вона залишилася лише в кроці від п’єдесталу в цьому виді», – йдеться у повідомленні.

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