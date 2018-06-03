У Львові до ходи УГКЦ, присвяченій підтримці сімейних цінностей, приєдналися догналіти

Сьогодні, 3 червня, центром Львова пройшлись прочани Української Греко-Католицької Церкви та Римо-Католицької Церкви. Римо-католики у такий спосіб відзначили свято Божого Тіла, а греко-католики присвятили свою ходу захисту сімейних цінностей від «гендерної ідеології». До ходи греко-католиків самовільно приєднались представники секти догналітів. Про це повідомляє сайт «Духовна велич Львова».

Як стверджує організатор заходу, керівника ГО «Благословення» Олег Андрушків, участь догналітів у ході стала для всіх не просто неприємною несподіванкою, але й справжнім шоком. Догналіти самовільно і завчасно сформували власну колону, невдовзі приєднавшись до прочан УГКЦ.

Також зазначається, що участь у сьогоднішньому заході взяв скандальний «єпископ» Василь-Маркіян Гітюк, велика кількість «монахинь» та мирян, які є прибічниками секти. З уст представників цієї секти звучали старі гасла про «ювенальну юстицію», гендер тощо.

Речник Львівської Архиєпархії УГКЦ Павло Дроздяк сказав ZAXID.NET, що прихід догналітів став для нього «неприємною несподіванкою».

«Мені важко коментувати цю ситуацію, бо УГКЦ не організовувала ходу, а лише долучилась до неї. Але прихід «догналітів» і їх лідера Маркіяна Гітюка став для мене «неприємною несподіванкою». Тому, чесно кажучи, в мене також з’явились запитання до організаторів», – сказав Павло Дроздяк.

Довідка

«Українська правовірна греко-католицька церква» (УПГКЦ) — незареєстрована, офіційно не визнана релігійна організація в Україні, виокремилася з Української Греко-Католицької Церкви у 2008—2009 роках.

У церковних колах УГКЦ і пресі ця нова релігійна організація відома як «підгорецькі отці» або «група Догнала», «секта Догнала», «догналівці», «догналіти» (через ім`ям засновника — чеського священика Антоніна Іллі Догнала).

22 червня 2015 року працівники СБУ під час обшуків у Брюховичах затримали лідерів УПГКЦ та депортували їх з України.

Фото: Тараса Бабенчука