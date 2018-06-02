Завтра у Львові прогнозують дощ

Завтра, 3 червня, у Львові можливий дощ. Про це Facebook повідомляє Український гідромецентр.
«Можливий дощ, місцями сильний, подекуди грози, при грозах пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°», – йдеться у повідомленні.
Завтра, 3 червня, у Львові можливий дощ. Про це Facebook повідомляє Український гідромецентр.
«Можливий дощ, місцями сильний, подекуди грози, при грозах пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°», – йдеться у повідомленні.
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Юлія Шпак