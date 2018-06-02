У Львові на хабарі у 10 тисяч гривень погорів службовець міграційної служби

У Львові на хабарі у десять тисяч гривень викрито службовця міграційної служби. Про це повідомляє Нацполіція України.

Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували схему «додаткового заробітку», організовану головним спеціалістом одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що за прискорення видачі закордонного паспорту головний спеціаліст вимагав 10 тисяч гривень хабара.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.