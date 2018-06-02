ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на хабарі у 10 тисяч гривень погорів службовець міграційної служби

Юлія Шпак

|

У Львові на хабарі у десять тисяч гривень викрито службовця міграційної служби. Про це повідомляє Нацполіція України.

 

Оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували схему «додаткового заробітку», організовану головним спеціалістом одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що за прискорення видачі закордонного паспорту головний спеціаліст вимагав 10 тисяч гривень хабара.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури області затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...