Кіберполіція викрила 17-річного мешканця Львівщини, який створив і розповсюдив вірус-шифрувальник

Кіберполіція викрила 17-річного хакера у створенні та розповсюдженні вірусу-шифрувальника. Вірус був призначений для шифрування файлів на уражених пристроях з подальшою вимогою викупу за її дешифровку. Про це повідомили у Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що неповнолітній мешканець Львівщини з 2016 року займався поширенням шкідливого програмного забезпечення, що призначене для створення (побудови) вірусу-шифрувальника без наявності спеціальних знань.

«Працівники Київського управління кіберполіції спільно зі слідчими провели санкціоновані обшуки за місцем реєстрації та проживання хакера. Відтак, правоохоронці вилучили ноутбук та комп’ютерні системні блоки, на яких зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення. Крім того виявлено, що з даних пристроїв відбувалася авторизація облікових записів на різноманітних хакерських форумах», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють молодика на причетність до міжнародного хакерського угрупування. Встановлюються і особи, які можуть бути причетними до цього міжнародного злочинного угрупування. Також спеціалісти з кіберполіції встановлюють кількість уражених вірусом комп’ютерів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за декількома фактами: за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 363-1 (Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку), ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.