9 чотирилапих вихованців ЛКП «Лев», які потребують домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати собачок, які шукають домівки, а зараз перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Шоколадний курцхаар, милий стаффордширський тер’єр, ніжний та дружній пітбуль… Ці 9 собак ламають стереотипи про свої породи і мають велику мрію стати домашніми тваринами чи повернутися додому. Ви можете їм допомогти у цьому», – йдеться у повідомленні підприємства.

Тож, пропонуємо познайомитися з собачками ЛКП «Лев» поближче.

Конан. Шоколадний красунчик. Молодий курцхаар. Можливо, хтось впізнає свого улюбленця, оскільки такі собаки не народжуються на вулиці. Слухняний та добре гуляє на повідку.

Ікар. Молодий метис німецької вівчарки. Слухняний та виважений, піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець.

Гермес – собака, якого, за словами очевидців, викинули з авто. Невідомо, чим керувалися такі люди, які зробили такий жахливий вчинок. Попри це, цей молодий собака чемно гуляє на повідку і дружній до інших собак. Чудовий відданий друг.

Сара. Собачка, яка потрапила до нас з важкими ранами на шкірі, швидше за все, від покусу інших собак. Наші ветеринари врятували та вилікували її. Після усього пережитого на вулиці вона не може повертатися знову в зону ризику. Тому дуже віримо, що її хтось забере до себе додому та буде піклуватися та оберігати цю невелику чемну красуню.

Вільфред. Молодий собака метис вівчарки. Наразі трішки розгублений та наляканий, але піддається навчанню, чемно гуляє на повідку і дружній до людей.

Грум, метис пекінеса. Хлопчик з перчиком. Миленький та з гарним закрученим хвостиком і з міцним вольовим характером. Потребує господаря, який зможе цьому красунчику приділити час для уроків з кінологом та спілкування.

Цирі. Ця красуня потрапила до нас наляканою, довелось довго завойовувати її довіру. З її поведінки робимо висновки, що вона мала непросте життя на вулиці. На щастя, завдяки кінологу та людині, що знайшла Цирі та викликала наших ловців, і тепер майже щодня приходить погуляти з нею, тварина почала знову довіряти людям.

Стілла досі в ЛКП «Лев». Це – собака зрілого віку, метис стаффордширського тер’єра. Має куповані вушка, швидше за все, була домашньою та квартирною собакою. Добре гуляє на повідку, дружня й не агресивна до людей, не зважаючи на зраду свого господаря.

Цент (Майк) також досі в ЛКП «Лев». Неймовірний красень-пітбуль з рідкісним сіро-мигдалевим окрасом. Чемний молодий собака, абсолютно неагресивний, соціалізований.

Нагадуємо, познайомитися з цими чудовими чотирилапими можна в ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 535 4545. Працюємо щодня без вихідних з 8:00 до 20:00!

Фото: Марта Сирко