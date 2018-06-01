Завтра у Львові прогнозують грозу

Завтра, 2 червня, у Львові вранці та вдень грози, місцями шквали 15 — 20 м/с, град. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає прес-служба ЛМР.

«На найближчу добу синоптики о місту Львову прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень шквал 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 14 — 16° тепла, вдень 27 — 29° тепла», – йдеться у повідомленні.