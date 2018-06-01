ОСТАННІ НОВИНИ

В Раді озвучили нові ставки розмитнення «євроблях»

Омелян Шевчук

|

Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів. Про це в інтерв’ю НВ заявила глава комітету Ніна Южаніна, пише ЕП.

 

«Зараз ми схиляємося до того, щоб надати можливість розмитнити автомобілі за новими ставками», – сказала вона.

За словами Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

«Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об’ємом двигуна в 1,6 тис куб см акциз становить 427 євро, віком до п’яти років – 2629 євро, понад п’ять років – 3906 євро», – сказала вона.

«За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об’ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро, до п’яти років (Євро-5) – 300 євро, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) – 750 євро, 2000-2004 роки (Євро-3) – 1500 євро», – пояснила Южаніна.

При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити 7500 євро, додала Южаніна.

«Тут акциз буде виконувати регулюючу функцію, щоб обмежити ввезення таких автомобілів в Україну», – резюмувала вона.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...