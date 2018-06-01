В Раді озвучили нові ставки розмитнення «євроблях»

Парламентський комітет з питань податкової та митної політики розглядає можливість зміни ставок для розмитнення автомобілів. Про це в інтерв’ю НВ заявила глава комітету Ніна Южаніна, пише ЕП.

«Зараз ми схиляємося до того, щоб надати можливість розмитнити автомобілі за новими ставками», – сказала вона.

За словами Южаніної, нові ставки розраховані таким чином, щоб вони захищали країну від екологічної шкоди, якої завдають старі автомобілі.

«Ставки будуть знижені. Зараз на новий автомобіль з об’ємом двигуна в 1,6 тис куб см акциз становить 427 євро, віком до п’яти років – 2629 євро, понад п’ять років – 3906 євро», – сказала вона.

«За моєю шкалою, за новий автомобіль з таким об’ємом двигуна потрібно буде заплатити 150 євро, до п’яти років (Євро-5) – 300 євро, 2005-2009 роки випуску (Євро-4) – 750 євро, 2000-2004 роки (Євро-3) – 1500 євро», – пояснила Южаніна.

При цьому за автомобілі стандарту Євро-2 доведеться заплатити 7500 євро, додала Южаніна.

«Тут акциз буде виконувати регулюючу функцію, щоб обмежити ввезення таких автомобілів в Україну», – резюмувала вона.

Раніше голова податкового комітету заявляла, що питання зниження мита і податків на ввезення автомобілів з-за кордону повинно прийматися з урахуванням економічного обґрунтування.

Крім того, Южаніна вважає, що автомобілі на єврономерах порушують митні правила і безпеку.

Як відомо, намагаючись привернути до себе увагу, власники машин на єврономерах не раз проводили акції, спалюючи шини та перекриваючи дороги.