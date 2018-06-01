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У Львові оголосили конкурс на найгарніший дворик. Як взяти участь?

Вероніка Рой

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У Львові оголошують конкурс на найгарніший дворик міста. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

«Друзі, у нашому прекрасному місті є багато двориків. А також є мешканці, які мають відчуття краси і відповідальності. Саме вони роблять місце свого проживання затишним, гарним та чистим. Запрошуємо кожного з Вас та ваших сусідів взяти активну участь у конкурсі на найгарніший дворик Львова, який проводить Львівська міська рада в групі «Гаряча лінія міста Львова», – йдеться у повідомленні.

Взяти участь можна так:

  • надати в коментарі під дописом «Гарячої лінії міста Львова» фото та адресу гарного дворика;
  • проголосувати лайком за дворик, який Вам найбільше сподобався.

Конкурс триватиме до 24 червня 2018 (включно). Дворик-переможець отримає нагороду.

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