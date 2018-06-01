Двох працівників митного поста «Мостиська» спіймали хабарі

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах двох працівників митного поста «Мостиська» Львівської митниці. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області.

«Правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за не створення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці», – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ