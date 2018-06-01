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До 15 років тюрми «світить» мешканці Дрогобича, яка під час пиятики підрізала свого співмешканця

Юлія Шпак

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Мешканці Дрогобича, яка позбавила життя свого співмешканця, повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Подія трапилася минулого тижня, 25 травня вночі у квартирі підозрюваної. Встановлено, що 39-річнна зловмисниця, під час спільного розпивання спиртних напоїв із своїм 43-річнним співмешканцем, під час раптового конфлікту заподіяла йому ножове поранення у живіт, внаслідок чого той помер на місці події», – йдеться у повідомленні.

Стороною обвинувачення подано клопотання про обрання найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою. Проте Дрогобицький міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з яким прокуратура не погоджується та готує апеляційну скаргу.

Розслідування триває, у проваджені призначено судові експертизи, проводяться слідчі (розшукові) дії.

Довідково: за вчинення вказаного злочину санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років.

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