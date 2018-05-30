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На Львівщині планують створити музей спортивної та олімпійської слави

Юлія Шпак

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На Львівщині хочуть сформувати обласний Олімпійський Дім та створити Музей спортивної та олімпійської слави.  Про це мова йшла під час засідання виконкому відділення НОК України у Львівській області, що відбулося 24 травня, передає прес-служба львівської ОДА.

 

З метою системної організації роботи щодо утворення тематичного музею формується склад робочої групи щодо концепції такого музею за участю провідних істориків спорту, спортивних колекціонерів, архівістів, нумізматів, галузевих краєзнавців, або інших осіб, які могли б увійти до складу робочої з організації та відкриття такого музею.

Координатором цієї роботи визначено відповідального секретаря відділення, заступника начальника управління фізичної культури та спорту ЛОДА, професора Оксану Михайлівну Вацебу (тел. для довідок та інформації – 067-73-12-263, ел.-пошта: ovaceba@ukr.net).

Найближчим часом відбудеться засідання такої робочої групи. Любителі спорту, ветерани спортивного руху, дослідники, колекціонери, знавці музейної справи та усі охочі можуть долучатися своїми думками та порадами.

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