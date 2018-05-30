Через ДТП на вулиці Городоцькій ускладнений рух трамваїв

На перетині вулиць Городоцької-Наливайка сталася ДТП. Внаслідок цього утворився корок з трамваїв №6. Про це на сторінці у Facebook «Гарячої лінії міста Львова» повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

За його словами, понад 40 хвилин у напрямку до центру стоять трамваї маршруту №6.

«Усі учасники ДТП не проти оформлення європротоколу, однак власниця «Рейнджа» стверджує, що її страхова не покриває збитки менші 50 000 грн, а тому змушені очікувати поліцію. Так чи інакше, громадський електротранспорт змушений очікувати», – йдеться у повідомленні.

Фото: Івана Бондара