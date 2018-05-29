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У Дрогобичі запрацювало «Вікно життя» для покинутих немовлят

Дарина Смеречанська

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У Дрогобичі 25 травня в пологовому будинку на вул. Шептицького, 7 відкрили «Вікно життя»  – місце, де жінка, котра опинилася у складних життєвих обставинах, може анонімно залишити своє немовля, зберігши його життя та давши шанс на нову родину. Про це повідомляє protruskavets.org.ua.

 

Основна мета створення «Вікна життя» – звести до мінімуму кількість жахливих випадків, коли матері позбавляють життя своїх новонароджених дітей або залишають їх на вокзалах, смітниках, у парках, де немає шансів вижити. Інколи жінка приховує свою вагітність, не стає на облік, народжує дитину не в пологовому будинку, і в розпачі здатна на страшний крок. Тож «Вікно життя» може врятувати життя немовляти. Навіть, якщо буде врятоване хоч одне життя, то це вікно вартувало відкривати, зазначив єпископ Григорій Комар.

Ідея відкриття «Вікна життя» належить ГО «Рух за життя».

Фото: protruskavets.org.ua

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