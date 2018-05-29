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На Львівщині цього року планують придбати понад 30 шкільних автобусів

Юлія Шпак

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Впродовж року для школярів області придбають 36 шкільних автобусів, з них три –  для комунальних закладів. Про це повідомила сьогодні директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій, передає прес-служба ЛОДА.

 

За її словами, на придбання «Школяриків» виділили близько 64 млн гривень, зокрема з державного бюджету понад 13 млн гривень, понад 27 млн гривень – кошти місцевих бюджетів, решта – обласний бюджет.

Зазначимо, з обласного бюджету на 2018 рік на галузь освіти і науки скерували понад 1 млрд гривень.

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