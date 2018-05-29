Марія Малачинська: «Першу вагітність слід планувати до 30 років»

Директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення Марія Малачинська про те, у якому віці жінкам найкраще народжувати дітей:

«Наша молодь спершу хоче себе забезпечити роботою, дбає про матеріальний стан, а тоді вже думає про поповнення сім’ї і народження дітей. Це дещо європейська тенденція.

Хоча, як медики, наголошуємо, що першу вагітність слід планувати до 30 років. Оскільки опісля є проблеми екстрагенітальною патологією. Більше того, після 35 років суттєво знижується здатність до запліднення. Тому, закликаємо родини все-таки планувати першу вагітність до 30 років.

Особливу увагу також хочу звернути на профілактику репродуктивного здоров’я. Нею слід займатися, починаючи з раннього дитинства. Як тільки маля народжується, мама і тато свідомо повинні приводити дитя до спеціалістів і вчасно робити профілактичні огляди. Наступний етап – підлітковий період, де наші діти мусять розуміти, як проходить статевий розвиток, цим у нашому Центрі займаються урологи та гінекологи дитячого та підліткового віку. Далі – репродуктивний вік, де часом потрібно вирішувати всі ці проблеми. Однак, слід усвідомлювати, що їх можна профілактувати ще на попередніх етапах».