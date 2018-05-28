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В Україні значно зменшилася кількість випускників

Юлія Шпак

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У п’ятницю, 25 травня, майже у всіх школах завершилося навчання. Шкільний дзвінок пролунав для 184 867 випускників. Це на 7,5 тис. менше, ніж торік. Про це Gazeta.ua повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

 

Найменше одинадцятикласників у Луганській області – 2,8 тис., Тернопільській – 4,2 тис. і Кіровоградській – 4,3 тис.

Найбільше випускників у Дніпропетровській – 14,8 тис., Львівській – 12,8 тис. і Харківській – 11,4 тис. У столиці школу закінчили 14,3 тис. учнів.

Випускних екзаменів цього року у школах не складають. Як оцінки за ДПА зарахують результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів. Тестування триває з 22 травня по 13 червня.

Дев’ятий клас закінчили 343 347 учнів. Торік — 325 999. Більшість учнів далі продовжать навчання у школах. Деякі подаватимуть документи у коледжі та училища.

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