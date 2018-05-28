Тиждень після Трійці: що не можна робити у ці дні?

В Україні свято Трійці тісно пов’язаний з проводами весни та зустрічі літа – Зеленими святами. У цьому році він святкується 27 травня. Тиждень після Трійці називається «зеленим», «клечальним» або «русальним». Про це пише «РБК-Україна».

Під час Зелених свят цвіте овес, люди прикрашають зеленню і квітами свої будинки, дівчата плетуть вінки. А ще, за повір’ями, у цей час прокидаються мерці і виходять з води русалки. Зазначимо, що Трійця – це не один святковий день. Напередодні відзначають Троїцьку батьківську суботу, а в понеділок – День Святого Духа.

У всі свята Трійці, починаючи з поминальної суботи, не можна було ходити в ліс і до водойм, особливо дівчатам, вважалося, що русалки, які гуляють по землі в цей час, залоскочуть і потягнуть за собою.

Також протягом всього Русального тижня не можна було займатися важкою працею, особливо в городі, сіяти, проводити будь-які роботи з землею, а також прати.