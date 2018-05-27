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У вічність відійшов відомий на Львівщині живописець та монументаліст Богдан Сойка

Дарина Смеречанська

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Увечері в суботу, в переддень Зішестя Святого Духа на 80-му році життя земний світ покинув Богдан Сойка, визначний галицький живописець, монументаліст, представник плеяди вихованців неофіційної «Академії» Романа Сельського та Карла Звіринського. Про це повідомляє «Збруч».

 

Богдан-Борис Сойка народився 27 жовтня 1938 р. у місті Янові (нині Івано-Франкове).

Навчався у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва ім. І. Труша (1955-1958) на живописному відділенні; Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва (1958-1964) на факультеті монументально-декоративного живопису.

Вчителями були: Р. Сельський, В. Манастирський, К. Звіринський, Д. Довбошинський. Разом з З. Флінтою, А. Бокотеєм, А. Мінько, Л. Медвідем, Р. Петруком, І. Марчуком входив до групи студентів Карла Звіринського, яку називали «підпільна академія» або «духовна школа» Звіринського.

Після закінчення інституту працював у монументальному цеху комбінату Художнього фонду СРСР (1964-1998). З 1992 року був членом спілки художників.

Викладав рисунок та живопис в художньо-професійному училищі в рідному містечку.

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