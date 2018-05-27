Супрун розповіла про проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути через смартфони

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook розповіла про проблеми, які можуть виникнути у зв’язку з надмірним використанням смартфонів.

За останні роки, за її ловами, кількість травм опорно-рухового апарату, що пов’язані з надмірним використанням смартфонів, невпинно зростає. Супрун наголосила, що існує багато досліджень, які підтверджують негативний вплив гаджетів на нашу поставу, виникнення відчуття болю та втоми.

«Коли ми дивимося на екран смартфона або з захопленням набираємо текст, то навіть не помічаємо наскільки не природно низько ми опускаємо голову. Ця постава вже отримала свою назву серед науковців як “text neck” – що позначає занадто близьке положення шиї до грудної клітки. Це відбувається, коли ми набираємо текст, тримаючи телефон в руках, або довго читаємо щось з екрана. Чим нижче ми опускаємо голову, тим більший тиск створюється на наш хребет та м’язи верхнього плечового поясу. Для порівняння: наша голова в нейтральному положенні важить близько 4-5 кг. Під нахилом в 15 градусів її вага створює напруження для шиї в 12 кг, 60 градусів – 27 кг. Уявіть, яке навантаження постійно отримують ваші спина та шия, якщо ви надовго затримуєтесь в статичному положенні в руках з телефоном (https://goo.gl/uadJ1n).

Від часто повторюваних рухових паттернів страждають також ваші руки. Такі симптоми як біль, оніміння, поколювання та запалення в суглобах великого пальця руки також отримали окрему назву – “texting thumb”. Великий палець не призвичаєний до швидкого набирання текстових повідомлень та одноманітних переміщень по невеликій площі екрану. Крім того, виникають проблеми з зап’ястям, що перенапружується в статичному положенні.

Не забувайте і про свої очі. Якщо уважно стежити за екраном протягом тривалого періоду часу – ви починаєте менше кліпати. Особливо, якщо дивитесь на нього з близької відстані. Це може посилити сухість очей та викликати біль», – пояснила В.о. міністра охорони здоров’я.

Якщо ви активний користувач смартфона, зверніть увагу на ці поради:

– Тримайте телефон на рівні грудей, підборіддя або очей, щоб мінімізувати нахил шиї і підтримувати оптимальне положення в спині

– Намагайтесь змінювати пальці, якими друкуєте текст чи гортаєте стрічку новин. Зазвичай ми робимо це великим пальцем руки. За можливості кладіть телефон на тверду поверхню та пишіть текст обома руками

– Не розмовляйте по телефону, тримаючи його між вухом та плечем. Якщо у вас зайняті руки – використовуйте гарнітуру

– Обмежте користування телефоном 20-хвилинними сеансами, між якими робіть короткі перерви, щоб відволіктись та зробити невелику руханку

– Робіть вправи для очей, щоб уникнути перенапруження та пересихання (https://goo.gl/kLdnKR)